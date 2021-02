Ce retour en forme tombe à point nommé. Déjà parce que le PSG est engagé dans une course au titre bien plus serrée que d'habitude. Malgré sa victoire à Marseille, Paris est toujours troisième au classement et va encore devoir cravacher pour conserver sa suprématie en Ligue 1. "On a laissé des points un peu partout, a-t-il reconnu. Donc on est obligé d'être concentré pour le prochain match à chaque fois."