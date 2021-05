Gérard Lopez ne reste jamais bien loin du monde du football. Après avoir lâché les commandes du LOSC en décembre dernier, l'homme d'affaires est désormais en quête d'un nouveau club, lui qui est déjà à la tête de Mouscron, en Belgique, et de Boavista, au Portugal. Selon les informations de L'Equipe , Lopez vise notamment trois équipes : Southampton, Genoa et Valence.

Une nouvelle collaboration avec Campos ?

Révélé en avril dernier par la presse anglaise, le possible rachat de Southampton, qui est entre les mains du propriétaire chinois Gao Jisheng, coûterait entre 130 et 140 millions d'euros. Un prix plus ou moins semblable (120 millions) pour le Genoa, dont le patron Enrico Preziosi, très critiqué par les tifosi, cherche un acquéreur depuis bien des mois déjà. Concernant Valence, la piste est plus complexe pour deux raisons selon le quotidien : "la situation financière et l'éclatement de la propriété".

"Il n'est plus présent" : Galtier sans nouvelles de Luis Campos

Pour sa (probable) nouvelle aventure, l'hispanophone souhaiterait s'appuyer sur le même modèle appliqué au LOSC. Ainsi, L'Equipe précise qu'il compte s'appuyer sur la cellule recrutement Scoutly et reprendre à charge la convention "LOSC-Scoutly", coordonnée par... Luis Campos. Une nouvelle collaboration entre les deux hommes n'est donc pas à exclure. Lui aussi parti du LOSC, le Portugais serait également en contacts avec le Real Madrid.

