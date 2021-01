"On a un groupe de qualité, avec du caractère, qui applique les consignes et qui ne lâche rien. C'était important de finir cette phase aller en étant tout en haut, a réagi Anthony Lopes à l'issue de la rencontre, dans des propos rapportés par l'AFP. On est un club avec énormément d'ambition, qui mérite d'être à sa place. Et on va tout faire pour terminer le plus haut possible en fin de saison".