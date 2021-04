Il reste sept journées avant le dénouement de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Sept journées à l'Olympique de Marseille pour encore profiter des services d'Arkadiusz Milik, auteur de quatre buts (3 en L1 et 1 en Coupe de France) depuis son arrivée en prêt cet hiver ? Selon le média andalou, l'attaquant international polonais réclamerait un salaire net de 4 millions d'euros annuels (soit environ 333 000 euros net par mois) pour son prochain contrat. Une somme probablement inatteignable pour l'OM. D'après l'enquête réalisée par L'Equipe mi-mars, Arkadiusz Milik toucherait 333 000 euros brut par mois.

La semaine passée, le quotidien annonçait que l'Olympique de Marseille et Arkadiusz Milik avaient un accord pour que l'OM achète le Polonais cet été avant de le revendre immédiatement si un club propose une offre de 12 millions d'euros. Comme le confirme, la Juventus Turin et l'Atletico de Madrid seraient les plus insistants sur ce dossier. Le FC Séville aurait tâté le terrain, mais sans succès. Dans un entretien accordé à l'international polonais n'avait pas caché son objectif : "."