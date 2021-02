"Je suis assez content que Rudi ait de bonnes performances, parce que je me souviens très bien des prises de positions, partout, à sa nomination. S'il peut arriver en fin de saison avec des objectifs atteints, on aura la même vision que par le passé, on jugera à la fois sur ses performances et sur le potentiel à pouvoir poursuivre", a ajouté Jean-Michel Aulas, tout en soulignant "il sait très bien qui prend la décision finale."