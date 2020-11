Le succès de l'OL dans le derby dimanche dernier n'aura probablement rien changé pour l'avenir de Rudi Garcia . En fin de contrat à l'issue de la saison, le successeur de Sylvinho sur le banc des Gones ne devrait pas être prolongé comme l'a souligné mardi Jean-Michel Aulas dans l'émission Top of the foot sur RMC . " Ce n'est pas d'actualité pour le moment , a confié le président lyonnais. On se réunira au 31 décembre. J'espère qu'on sera premiers à cette époque-là, pour pouvoir envisager les choses de manière différente ."

Sur le dossier Memphis Depay, fortement sollicité par le Barça, Jean-Michel Aulas a rappelé qu'il souhaitait voir son international néerlandais aller au bout de son contrat en juin prochain. "Cette année, on a été privé injustement d’une Coupe d’Europe, il faut absolument réussir la saison. On a mal démarré mais ceci étant on est en capacité d’aller plus haut, donc il (Memphis Depay) va rester", a-t-il conclu.