Après l'annonce de la diffusion de la fin de la saison 2020-21 sur Canal+ , les protagonistes de la Ligue 1 n'ont pas manqué de commenter cette décision. A commencer par Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. " Ceux qui étaient en très mauvaise santé seront toujours en mauvaise santé, et ceux qui étaient en situation moyenne seront effectivement sauvés. En tout cas c’est une bonne nouvelle parce que la situation était assez dramatique. La discussion menée par Vincent Labrune a été très efficace, ce n’était pas évident de trouver une solution , a-t-il indiqué à RMC . Il n'y aura probablement pas d'appel d'offres. On aura une discussion de gré à gré avec l'ensemble des partenaires, à commencer par celui qui est aujourd'hui détenteur des droits, mais aussi les autres ."

Pour sa part, Olivier Letang a jugé "une issue favorable". "On a de la visibilité, on sait ce que les clubs français vont avoir", a-t-il d'abord assuré à RMC. Car en effet, les clubs percevront 650 millions d'euros au lieu du 1,217 milliard espéré initialement, Ligue 1 et Ligue 2 comprises. "C’est sûr que par rapport à ce qu’on devait toucher en début de saison ça peut paraître dur... mais on était dans une position compliquée", ajoute le patron des Dogues.