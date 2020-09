Jean-Michel Aulas ne s'est pas privé de glisser un petit tacle glissé à son ancien homologue. "C’est un peu bizarre. Il faudra faire preuve d’humilité quand on a été élu avec 45%", a même glissé le président lyonnais, selon des propos rapportés par RTL. Noël Le Graët n'a, lui non plus, pas caché sa déception suite à la défaite de Denisot. "Je le connais depuis tout le temps, on a travaillé ensemble longtemps. Mais je souhaite aussi bon vent au nouveau président", a déclaré le patron de la FFF, tout en rappelant à propos de Labrune que "la majorité n'était pas forcément pour lui, mais c'est le système". L'intéressé appréciera.