Karim Djaziri a redonné espoir aux supporters lyonnais la semaine passée. "Il en a vraiment envie (d'un retour dans son club formateur), il m'en parle régulièrement, il regarde les matches. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et de ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon", a indiqué la semaine passée l'ex-agent de Karim Benzema. Dans l'émission "Comme jamais" diffusée ce vendredi sur RMC Sport, Jean-Michel Aulas s'est penché sur ce dossier.