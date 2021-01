Kenny Tete, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Marçal. Ces trois joueurs, qui ont quitté l'OL à la fin du dernier mercato estival, ont eu plus de temps de jeu avec le maillot rhodanien qu'Islam Slimani avec Leicester cette saison. Les doutes autour de la condition physique de l'attaquant algérien, débarqué cette semaine entre Rhône et Saône pour compenser le départ de Moussa Dembélé vers l'Atlético de Madrid sont donc nombreux. Pour autant, il n'est pas certain que le manque de rythme du buteur soit véritablement problématique pour Lyon, qui reçoit Metz ce dimanche (21h00) en clôture de la 20e journée de Ligue 1.