C'est un paradoxe dans la période que l'on vit : l'OM est patraque lorsqu'il reste chez lui. Avant d'affronter Metz, ce samedi (21h00) au Vélodrome, Marseille a aligné quatre rencontres sans gagner à domicile, disette inédite depuis cinq ans. Ce pourrait être un hasard. Une simple mauvaise passe. Mais il y a toutes les chances que ce constat-là puisse être rattaché au contexte. Finalement, le club phocéen a moins souffert de l'épidémie de Covid-19, qui a touché certains de ses joueurs en début de saison, que de ses conséquences. Sans ses supporters, l'OM n'est plus tout à fait lui-même.

Bien sûr, on ne pourra jamais savoir s'il aurait obtenu de meilleurs résultats face à Saint-Etienne (0-2) et Lille (1-1) en évoluant devant des tribunes pleines. On peut, en revanche, estimer que les propos des Marseillais eux-mêmes ne sont pas que des excuses : "Voir le Vélodrome vide, c'est dur", assurait par exemple André Villas-Boas en conférence de presse, jeudi. "L'absence du public nous pèse, renchérissait Morgan Sanson. Ça change beaucoup de choses pour nous mais aussi pour nos adversaires ; quand ils ont le stade qui pousse pendant 90 minutes, ça devient compliqué pour eux."