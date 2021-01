L’OM continue de couler. Incapables de se procurer la moindre occasion franche de toute la rencontre, les Marseillais ont logiquement été battus par une équipe lensoise bien plus déterminée (1-0). Seul buteur de ce match en retard de la 9e journée du championnat, Simon Banza a permis à sa formation de faire un bond jusqu’à la septième place de Ligue 1. L’Olympique de Marseille, toujours sixième, enchaîne un deuxième revers à domicile et se retrouve à huit points du podium.

Incapables de mettre la moindre once de rythme, Lensois et Marseillais ont passé 45 minutes à s’échanger le ballon, sans jamais véritablement s’approcher de la surface adverse. Florian Sotoca (4e) et Pape Gueye (16e) ont bien tenté leur chance, mais le cadre leur a échappé de plusieurs mètres. Et pour ne rien arranger aux affaires de l'OM, qui n’a connu qu’un seul petit succès lors de leurs sept derniers matches, Valentin Rongier a dû quitter les siens juste avant la pause pour une gêne derrière la cuisse.