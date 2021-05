Les puristes et autres adeptes du BBRBB (pour bleu-blanc-rouge-blanc-bleu) risquent de grimacer. Pour la saison 2021-2022, le PSG abandonne le maillot Hechter pour un tout nouveau design : place à une tenue à grande majorité bleu foncé qui sera siglée pour la première fois Jordan et non pas Nike. Le Jumpan était depuis 2018 réservé aux troisièmes et quatrièmes maillots des champions de France.

Le nouveau maillot, sur lequel le blanc et le rouge s'afficheront au niveau du col et au bout des manches, a été dévoilé mardi par le toujours bien informé site spécialisé Footy Headlines . Il devrait être commercialisé le 22 mai prochain et pourrait être étrenné à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1 et le déplacement du PSG à Brest. Il vous plaît ?

