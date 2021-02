"Lui, il voudrait rester à Bordeaux car il s’y sent bien. Après aujourd’hui on ne sait pas trop où va le club (11e de L1), on ne sait pas quelle est sa position vis-à-vis de lui, il n’y a pas de visibilité et dans le même temps, les clubs reviennent de plus en plus vers nous après ses très bons premiers mois aux Girondins", a cependant déclaré un proche du joueur à 20 Minutes. Malgré de longs mois sans jouer, Hatem Ben Arfa, auteur de deux buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison, a montré qu'il pouvait de nouveau s'imposer en L1.