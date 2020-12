Domenech à Nantes, drôle de mariage

La dernière image de Raymond Domenech sur un banc de touche remonte au 22 juin 2010. Une dernière défaite avec les Bleus pour conclure le fiasco et une "action" finale, désolante, pour ponctuer le désastre : cette poignée de main refusée à Carlos Alberto Parreira, alors sélectionneur de l'Afrique du Sud. Raymond Domenech quittait la sélection par une toute petite porte et un comportement aux antipodes de celui qui était prôné il fut un temps au FC Nantes. Dix ans après, le voici aux commandes du club aux huit titres de champion de France, près de trois décennies après sa dernière expérience en L1. Il va passer après Christian Gourcuff. Autant dire que le changement de style promet quelques surprises. Bonnes ? Mauvaises ? Réponse très bientôt.

Rudi Garcia, un pompier pyromane à l’OL

Lyon, automne 2019. Après des débuts emballants, Sylvinho voit son expérience se terminer bien plus tôt que prévu. Jean-Michel Aulas reprend la main et veut un coach expérimenté mais surtout immédiatement dans le ton pour relancer ses Gones. Longtemps, Laurent Blanc tient la corde, accompagné d’un Jean-Louis Gasset prêt à le suivre dans l’aventure. Puis, le nom Rudi Garcia sort du chapeau. Oui, l’ancien entraîneur de l’OM qui n’a cessé de pointer du doigt l’OL durant son dernier mandat, encore tout frais. Oui, celui qui critiquait la propension de Bruno Génésio à se cacher derrière l’arbitrage. Bref, l’OL choisit un coach qui a quitté son club rival par la petite porte. Défiance maximale des supporters d’entrée et situation inimaginable quelques mois auparavant. Depuis, Lyon s'y est fait, à la faveur d’une demie en Ligue des champions et d’un début de championnat plutôt réussi. Ce n'était pas gagné.

Garcia et la position de leader de l'OL : "Ne vous inquiétez pas pour nos ambitions"

Laurent Blanc, quatre ans d’attente pour… le Qatar

Son nom a été cité partout : Barça, Manchester United, Chelsea, OL, Inter Milan. Mais, en l’espace de quatre ans, Laurent Blanc n’a jamais trouvé chaussure à son pied. Sans doute parce qu'il avait surévalué sa pointure en quittant le banc du PSG, auréolé de trois saisons marquantes mais pleines de désillusions européennes. Pendant un temps, Blanc aura été exigeant. Logique au vu de son CV XXL (Bordeaux, Equipe de France, PSG). Mais les souvenirs s’estompent vite et c’est finalement presque résigné qu’il était apparu sur le plateau de Téléfoot fin novembre. Finalement, c’est du côté du Qatar que l’ancien sélectionneur va refaire surface, à la surprise générale. Al Rayyan l’accueille comme nouvel entraîneur pour retrouver les terrains au quotidien. Un tremplin pour un retour européen ? Rien n’est moins sûr.

Laurent Blanc Crédit: Getty Images

Wenger, révolution à la française

"Arsene who ?" Le jour où le Français est arrivé à Arsenal, personne ne l'avait vu venir. Parce que Arsène Wenger, ses lunettes et son allure pourtant très british, revenait de loin. Du Japon, précisément. Après avoir fait de très belles choses avec l'AS Monaco, champion de France en 1988, deuxième puissance de France derrière l'OM et finaliste de la C2 1992, l'Alsacien s'était exilé au Japon, où il avait transformé le Nagoya Grampus Eight. Et avait tapé dans l'œil des Gunners, qui en avaient fait le premier manager non-Britannique de l'histoire d'Arsenal. Une révolution à la française.

Marcelo Bielsa à Leeds, El Loco fidèle à sa réputation

Bielsa a cela d’atypique qu’on ne sait jamais où vraiment l’attendre. En juin 2018, le technicien argentin n’est à la tête d’aucun club depuis sept mois, et une aventure à Lille écourtée par manque de résultats. On l’annonce un peu partout, d’un retour à Marseille jusqu’à la tête de la sélection argentine, mais El Loco surprend une fois de plus son monde. Le 15 juin 2018, l’entraîneur signe avec le Leeds United, club mythique en Angleterre mais modeste 13ème de deuxième division… Des play-offs à l’issue de la première saison, un retour en Premier League historique lors de la deuxième, et un jeu admiré un peu partout en Europe : Bielsa sait se faire aimer, même là où on ne l’attend pas !

Roux, le retour de flamme

Dire que Guy Roux est l'homme d'un club, c'est oublier la fin de son histoire sur les bancs de touche. Parce qu'après avoir pris sa retraite au lendemain d'une finale de Coupe de France victorieuse (2005), l'iconique icaunais avait replongé un peu plus au nord d'Auxerre, du côté de Lens. A 68 ans bien tassés et au début de l'exercice 2007/2008, Roux tente sa chance ailleurs. Ce qui n'est pas bien vu par les autorités qui refusent d'homologuer son contrat dans un premier temps. Finalement, le CNOSF lui donne gain de cause. Commence une courte histoire sans relief. Avant la fin de l'été, Guy Roux rend son tablier. Lens est 19e. Il n'avait plus l'énergie.

Guy Roux et James Zhou lors d'une rencontre de l'AJ Auxerre Crédit: Getty Images

Henry à Montréal, loin des yeux, loin du cœur ?

On l’avait laissé dépité par son expérience monégasque, presque plus joueur dans l’âme à regretter le niveau de ses coéquipiers (en l’occurrence ses joueurs) que réel manager qui s’adapte à la situation. Énervé aussi par le manque de soutien médiatique et de temps pour construire un projet à son image (à peine trois mois et tout juste 20 matches). Alors, pour apprendre, Henry est reparti en Amérique, en MLS plus précisément. A Montréal, Henry tente des choses et continue de garder ses distances avec les médias. Jusqu’à quand ?

Par Louis Gilles, Cyril Morin et Maxime Dupuis

