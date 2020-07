LIGUE 1 - Testé positif au coronavirus, Samuel Kalu ne participera pas au premier stage estival des Girondins de Bordeaux, à Dinard. L'ailier nigérian devrait retrouver le groupe bordelais le 27 juillet.

Le groupe de Paulo Sousa ne sera pas au complet pour le premier stage estival. En effet, Samuel Kalu ne sera pas cette semaine à Dinard (Ille-et-Vilaine). L'ailier international nigérian est actuellement en quatorzaine chez lui pour se remettre du Covid-19, a-t-on appris lundi auprès du club bordelais. Samuel Kalu, longtemps coincé au Nigéria à cause de la fermeture des frontières en raison de la pandémie mais rentré en France début juillet, est le joueur girondin qui avait été annoncé positif au Covid-19 le 6 juillet par son club, qui n'avait pas révélé son identité en raison du secret médical.

A la prise de connaissance de ce résultat, Kalu avait été isolé et placé en quatorzaine. Le Nigérian devrait retrouver le groupe bordelais à son retour de Bretagne le 27 juillet, "s'il n'est plus positif", a précisé cette même source. Trente-deux joueurs de Bordeaux ont pris le car lundi matin pour rejoindre Dinard, site de leur premier stage d'avant-saison sous les ordres de leur entraîneur portugais Paulo Sousa, toujours présent malgré ses envies de départ. Sur place, ils participeront à sept séances d'entraînement et disputeront sur la route du retour leur premier match de préparation contre Angers le samedi 25 juillet à Cholet.

