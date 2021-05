Le pari de la jeunesse a payé sur la côte Atlantique. Plongés dans une crise intra et extra sportive depuis le départ de leur actionnaire principal, les Girondins de Bordeaux ont acquis une précieuse victoire à domicile, ce dimanche, face au Stade Rennais (1-0) en vue du maintien. Pour sa première titularisation en Ligue 1, Sékou Mara, 18 ans, a peut-être sauvé son club de la relégation, grâce à un but inscrit dès la 11e minute. Le Bordelais a notamment profité de l'exclusion de Steven N'Zonzi trois minutes auparavant (8e), pour un pied haut. Réduits à 10 pendant plus de 80 minutes, les Rennais n'ont pas démérité mais ont tout de même concédé leur première défaite depuis six matches.

Mara, première titularisation, premier but

Après avoir connu 12 défaites sur leurs 14 dernières rencontres, les Girondins avaient bien besoin d'un succès pour remonter la pente, alors que la zone rouge se rapprochait de plus en plus chaque semaine. Pour cela, Jean-Louis Gasset avait décidé de faire tourner et de rajeunir son 11 titulaire, en donnant par exemple sa chance à Sékou Mara, attaquant tout juste majeur. Sur sa première occasion, le Bordelais récupère un ballon cafouillé dans la surface rennaise et expédie une frappe puissante croisée du gauche, face à laquelle Alfred Gomis ne peut rien faire (11e, 1-0).

Un gros coup sur la tête des Bretons, qui venaient déjà d'être sonnés quelques minutes auparavant par l'exclusion de leur milieu de terrain international, Steven N'Zonzi. Sur un contrôle manqué, le champion du monde français tente de reprendre le ballon en levant son crampon, mais celui-ci touche la hanche de Mara, qui tombe. L'arbitre n'hésite que très peu de temps avant de sortir le carton rouge (8e), réduisant les joueurs de Bruno Génésio à 10 pour le reste du match.

