Le milieu international argentin Lucho Gonzalez, champion de France avec Marseille en 2010, va prendre sa retraite, à l'âge de 40 ans, a annoncé dimanche le club brésilien de l'Athletico Paranaense, où il évolue depuis 2016.

"Lucho va jouer son match d'adieux comme joueur de football avec le maillot 'athleticano'", a annoncé la formation basée à Curitiba. "Il va terminer sa carrière ici et intégrera ensuite l'encadrement de l'équipe", a précisé l'entraîneur Paulo Autuori, au média brésilien Globoesporte.

Gonzalez a connu deux saisons et demie fastes à Marseille, entre 2009 et janvier 2012, avec un titre de champion de France (2010) et trois Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012).

Lucho Gonzalez avait ouvert la marque pour l'OM mais Bordeaux a égalisé Crédit: AFP

Passé également par le FC Porto (2005-09, 2012-14) et River Plate (2002-05, 2015-16), le "Comandante" a aussi atteint deux fois la finale de la Copa America (2004, 2007) avec la sélection argentine, mais sans jamais la remporter.

