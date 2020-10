Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain s'est exprimé la voix tremblante et les yeux embués, avec un message et des images de son début de carrière sous le maillot de l'OM. "Je fais ce petit message pour vous dire au revoir, raconte le joueur de 22 ans. Et pour vous remercier pour tous les bons moments que j'ai passés ici. C'est un peu toute ma vie ce club et cette ville. C'est le cœur lourd que je pars mais je resterai le plus fidèle supporter de l'équipe."