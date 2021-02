Neymar et le PSG, c'est une histoire qui roule. Et qui continue. La star auriverde va prolonger son contrat pour quatre saisons. C'est le journaliste brésilien Marcelo Bechler, qui révèle l'information ce mardi. Selon notre confrère qui avait été le premier à annoncer la signature de Ney au PSG en 2017, l'affaire devrait même être officialisée cette semaine. Ce n'est pas forcément une surprise. Depuis plusieurs semaines maintenant, la tendance est à une prolongation.

Alors que Neymar arrive en fin de contrat en juin 2022, il a répété plusieurs fois son envie de poursuivre l'aventure dans la capitale parisienne. "Je suis très heureux aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris SG", a encore déclaré le Brésilien de 28 ans à l'émission "Sept à Huit".