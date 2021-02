Neymar et le PSG, c'est une histoire qui roule. Et qui continue. La star auriverde va prolonger son contrat pour quatre saisons. C'est le journaliste brésilien Marcelo Bechler, qui révèle l'information ce mardi. Selon notre confrère qui avait été le premier à annoncer la signature de Ney au PSG en 2017, l'affaire devrait même être officialisée cette semaine. Quelques minutes plus tard, RMC Sport a également confirmé l'information sans donner de date pour la signature du nouveau contrat. Ce n'est pas forcément une surprise car depuis plusieurs semaines maintenant, la tendance était à une prolongation.

Ligue 1 Pour vous, Dubois est le meilleur joueur de la 22e journée IL Y A UNE HEURE

Alors que Neymar arrive en fin de bail en juin 2022, il a répété plusieurs fois son envie de poursuivre l'aventure dans la capitale parisienne. "Je suis très heureux aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris SG", a encore déclaré le Brésilien de 28 ans à l'émission "Sept à Huit".

"Leonardo le voulait même avant que Pochettino arrive" : Alli au PSG, ce n'est pas fini

Et maintenant Mbappé ?

Conscient de l'enjeu énorme, Leonardo en a fait sa priorité de l'hiver avec la prolongation de Kylian Mbappé. Si cela se confirme, le directeur sportif brésilien obtiendrait alors une première victoire en conservant le joueur le plus cher de l'histoire, acheté 222 millions d'euros par le PSG au FC Barcelone. Paris s'assurerait la présence de sa star. Du facteur X apte à l'emmener le plus haut possible en Ligue des champions, le Graal tant désiré par le PSG.

Lors du Final 8 à Lisbonne en août dernier, l'ancien Catalan a en effet démontré sa capacité à guider Paris vers les sommets sur le Vieux Continent. Il l'a encore fait cet automne lors des matches retour de la phase de poules en C1, où il a pris les choses en mains pour sortir son club d'une situation délicate. Et alors qu'il avait essayé lors de l'été 2019 de quitter le navire rouge et bleu, il est aujourd'hui pleinement impliqué dans le projet du club de la capitale.

Neymar bouclé, Leonardo va maintenant s'activer à 100% sur la situation de Kylian Mbappé, également en fin de contrat en juin 2022. Et là, cela s'annonce plus compliqué même si Neymar espère bien convaincre son jeune protégé de continuer avec lui. "J'espère que Kylian voudra rester aussi. Bien sûr c'est le souhait de tous les supporters, on veut que Paris reste une grande équipe", a glissé Ney, qui rêve aussi de faire venir Lionel Messi à ses côtés sur les bords de la Seine l'été prochain. Improbable ? Avec Neymar de son côté, Paris n'exclut rien. Pour le PSG, cette prolongation est en tout cas déjà un premier soulagement.

Ce n'est pas qu'une question d'argent : qui offre le meilleur projet sportif à Mbappé ?

Ligue 1 Villas-Boas, fin inéluctable IL Y A 2 HEURES