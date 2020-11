Rudi Garcia est allé chercher un bon point dimanche soir sur la pelouse de Lille (1-1). Quelques heures plus tôt, l'entraîneur lyonnais a été critiqué par un ancien joueur nordiste, Yohan Cabaye, qu'il a eu sous sa coupe entre 2008 et 2011. "Il arrive à concerner tout son groupe sur une certaine période, mais ensuite c’est vrai que par rapport à ce qui s’est passé dans les saisons précédentes, on peut voir qu’à chaque fois c’est difficile pour lui de finir une histoire dans les clubs", a déclaré l'ancien Stéphanois, actuellement sans club, à la chaîne Téléfoot.