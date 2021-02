Pour le Classique entre l'Olympique de Marseille et le PSG, la chaîne Téléfoot et Canal+ seront aux manettes dimanche soir. Dans un tweet publié mercredi, Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, a annoncé que le choc au sommet de la L1 aurait également lieu sur la chaîne cryptée. Au match aller, les Marseillais s'étaient imposés au Parc des Princes grâce à un but signé Florian Thauvin.