"C’est choquant" : Cavani ne digère pas son absence sur la photo-montage des 50 ans du PSG

LIGUE 1 - Avant de s'envoler pour l'Europe, Edinson Cavani est revenu brièvement pour la première fois sur la fin de son aventure parisienne. Dans des propos rapportés par le quotidien catalan Sport, l'attaquant uruguayen a tiré un bon bilan de son passage dans la capitale, mais n'a pas apprécié de ne pas figurer sur l'affiche fêtant les 50 ans du PSG dont il est le meilleur buteur historique.

Il avait gardé le silence ces dernières semaines, après avoir refusé de prolonger de deux derniers mois son contrat pour jouer le Final 8 de la Ligue des champions. Edinson Cavani s’est exprimé pour la première fois dimanche soir, avant de décoller d’Uruguay pour traverser l’Atlantique, sur la fin en queue de poisson de son aventure parisienne. S’il n’est pas revenu en détails sur ses négociations avec Leonardo, comme l’a fait Thomas Meunier (parti à Dortmund), l’Uruguayen a dit ce qu’il pensait de son passage au PSG.

Arrivé en 2013 dans la capitale, l’attaquant a marqué de son empreinte le club, atteignant la barre mythique des 200 buts en 7 saisons (l’exercice 2020 ayant été raccourci par le coronavirus). Une statistique impressionnante qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du PSG et de loin, Zlatan Ibrahimovic et ses 156 réalisations le secondant. "C’était une très belle étape. Ce furent 7 années incroyables", a ainsi estimé en préambule celui qui a toujours joui d’une cote d’amour particulière auprès des supporters parisiens.

7 ans de bonheur et une rupture difficile

Mais sa rupture avec les dirigeants a eu des conséquences, dont celle inattendue (et plutôt malvenue il faut bien l’admettre) de son absence sur une photo-montage pour l’anniversaire du club la semaine dernière. Alors que Neymar, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Raï ou encore Thiago Silva y figuraient, Edinson Cavani a lui été oublié. "ll est normal que certains soient dérangés par la photo, mais c'est là que vous réalisez comment ils (les dirigeants?) gèrent. Cela fait partie de la vie. C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent...", a fait remarquer le joueur de 34 ans, visiblement blessé.

Si le refus de Cavani de prolonger pour deux mois, comme ont pu le faire Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting, peut être regretté par le PSG et ses supporters, méritait-il un tel oubli sur un cliché si symbolique ? La réplique n'est pas innocente et constitue certainement une erreur, si ce n’est un manque de classe. L’Uruguayen, quant à lui, devrait bientôt définitivement tourner la page : il est en négociations avec le Benfica Lisbonne où il pourrait évoluer la saison prochaine.

