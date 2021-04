Exploit pour arracher le titre, qualification en Ligue des champions ou… décevante quatrième place : l’avenir de l’OL est très flou. Et celui de son coach l’est tout autant. En fin de contrat en juin prochain, Rudi Garcia ne sait pas encore s’il prolongera l’aventure rhodanienne au-delà de cet été. En donnant peu d’indications à ce sujet, Jean-Michel Aulas n’aide pas non plus à en savoir plus. La seule certitude concerne donc… l’envie du principal intéressé.

Interrogé par le Canal Football Club, dans une interview diffusée juste avant la rencontre entre Lyon et Nantes dimanche soir, Garcia a en effet légèrement éclairci la situation. Du moins de son côté. "Continuer de travailler avec Aulas ? Oui, bien sûr que j’ai envie de continuer, a-t-il assuré. C’est un club qui me va bien, c‘est un club posé, censé, intelligent. Prolonger ? Vous vous doutez que j’ai assez d’expérience pour ne pas répondre à cette question".

"Juninho a les défauts de ses qualités"

Celui qui se dit "aussi zen que le Dalaï-lama" au sujet de son avenir a également été interrogé sur ses relations prétendues fraiches avec son directeur sportif, Juninho. "C’est un mec bien, un homme bien, a-t-il lancé. Après, il a parfois les défauts de ses qualités. Il est tellement passionné… En fait, il est comme moi à mes débuts. Il part au quart de tour". Mais l’ancien entraîneur du LOSC a refusé de lier son entente avec le Brésilien à son avenir : "Un frein au fait de rester ici ? Non, il faut que les choses progressent pour qu’on soit encore plus complémentaire. Vu ce qu’il représente, on pourrait mieux l’utiliser". De l’envie et même quelques projections : Garcia n’a pas vraiment prévu de quitter Lyon.

