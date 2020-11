Poste, fin des discussions et géants à l'affût : Que se passe-t-il avec Alaba au Bayern ?

Ainsi, La Gazzetta dello Sport avance que le PSG serait intéressé par les services de l'ancien milieu de terrain de Tottenham. Le quotidien sportif italien précise même que le club de la capitale serait en pole. Néammoins, le dossier ne sera pas simple : les Nerazzurri privilégieraient une vente pour leur international danois, sous contrat jusqu'en juin 2024 et dont le salaire est estimé à 7,5 millions d'euros annuels.

Des chiffres qui ne semblent plus vraiment en phase avec les finances actuelles du PSG, qui a été lourdement impacté par la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus. Outre l'achat de Mauro Icardi, évalué à 50 millions d'euros plus 8 de bonus, le club de la capitale n'a pas effectué de folies cet été sur le marché des transferts. Cependant, l'apport de Christian Eriksen serait non négligeable pour l'animation offensive du PSG. Il ferait en tout cas le bonheur de Thomas Tuchel.