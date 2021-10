La tension est à son comble à Saint-Etienne. Et Claude Puel est en première ligne. Alors que les Verts, vingtièmes, recevront Angers ce vendredi, pour l'ouverture de la onzième journée de Ligue 1, et qu'ils seront dans l'obligation de prendre des points pour ne pas être décrochés dans la course au maintien, l'avenir de Claude Puel sera mis en jeu. En tout cas, les supporters lui ont mis une pression maximale ce jeudi en affichant une banderole très offensive sur les grilles de l'Etrat, le centre d'entraînement de Saint-Etienne : "Puel, on te laisse 24h pour démissionner".

Au lendemain du match nul face à Lyon (1-1) au début du mois, le technicien stéphanois, arrivé en octobre 2019 à la place de Ghislain Printant, avait rencontré les membres du conseil de surveillance de l'ASSE, qui l'avaient conforté à son poste. Cependant, Claude Puel et ses hommes ont concédé une sévère défaite le week-end dernier à Strasbourg (1-5) qui les placent désormais à quatre points du dix-septième, Bordeaux.

Depuis le coup d'envoi de la saison 2021-22, l'ancien technicien lyonnais n'a toujours pas gagné le moindre match de championnat (ndlr : quatre nuls et six défaites). Ce lundi, RMC annonçait que la direction stéphanoise était en passe de se séparer de son manager général . Dans ce climat très tendu, Claude Puel jouera sa tête face au SCO, alors qu'en coulisses l'ASSE aurait déjà plusieurs noms pour lui succéder, dont Pascal Dupraz et David Guion, qui a dirigé le centre de formation de Saint-Etienne par le passé.

