De l'eau dans le gaz : Payet-Thauvin, qui choisir s'il ne devait en rester qu'un ?

FC STREAM TEAM – Alors qu'Andre Villas-Boas a avoué en conférence de presse ce vendredi que Dimitri Payet et Florian Thauvin n'étaient pas les meilleurs amis du monde, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier se sont demandé laquelle des deux stars est la plus importante à l'OM. Emission à écouter en podcast en intégralité (Réalisation: Seb.Petit/Graphisme: Quentin Guichard)

