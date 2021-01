Passé par Lille et Le Havre et avant de finir sa carrière à Cannes, Yvon Douis avait connu ses meilleures saisons avec Monaco, de 1961 à 1967. Avec le club de la Principauté, il a réussi le doublé Coupe-Championnat en 1963. Au total, il a inscrit 140 buts en près de 400 matches de première division. Avec l'équipe de France, il a totalisé 20 sélections et a inscrit quatre buts. Il a surtout participé à la fameuse épopée de la Coupe du Monde 1958, terminée par les Bleus à la troisième place. L'AS Monaco a annoncé qu'une minute de silence serait observée en son souvenir mercredi avant le Derby contre Nice en Ligue 1.