une vidéo à caractère raciste et xénophobe visant ses joueurs". Selon les informations de Dans un communiqué publié ce vendredi matin, l'ASSE condamne "". Selon les informations de L'Equipe , Denis Bouanga a été visé à la veille du match à Nîmes (victoire 2-0) disputé dimanche dernier. Les menaces ont été envoyées sur le compte officiel snapchat de l'attaquant stéphanois, buteur à la 66e minute au Stade des Costières.

Le quotidien précise que les auteurs de la vidéo seraient des membres des Magic Fans. Ces derniers ont été exclus de ce club de supporters dans la foulée. Jeudi, des leaders des Magic Fans se sont rendus à l'Etrat pour présenter leurs excuses aux joueurs et aux membres du staff technique. La nuit dernière, ils ont réagi sur les réseaux sociaux et condamné ces menaces qui ont été envoyées depuis leur local "avant un match décisif pour l'avenir" de l'AS Saint-Etienne.

L'actuel quinzième de Ligue 1 a déposé une plainte contre X, pour insultes racistes, dans la matinée de vendredi. Deux jours avant la réception de Bordeaux, Claude Puel a lui aussi condamné ces actes. "Ce qui s'est passé est inqualifiable, et condamné par le club, par les supporters qui se sont excusés par rapport à Denis (Bouanga) et se sont désolidarisés, a-t-il indiqué. Pas question de faire un amalgame avec ces supporters. Cela touche le joueur, ses coéquipiers, le staff. Nous sommes tous ensemble pour encadrer Denis et toutes les personnes qui se sentent offensées." "Ce sont des propos qui heurtent un homme, peut-être plus encore un homme de couleur. On est choqués, c'est inqualifiable", a conclu Harold Moukoudi.

