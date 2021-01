Vexé d'avoir été remplacé dans les dix dernières minutes de la rencontre, Depay l'a fait savoir. "Je l'ai déjà dit, je suis heureux ici. On a une grande équipe, j'aime beaucoup le président, mais si le coach continue à me sortir quand je marque deux buts, je réfléchirai peut-être à partir ", a-t-il déclaré avec un sourire au micro de Canal +, en enchaînant : "Continuons et profitons de ma présence pour l'instant, et peut-être jusqu'à la fin de la saison".