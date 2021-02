La police a interpellé 25 personnes dans la soirée parmi les supporters. Sept policiers ont été légèrement blessés, et trois véhicules des forces de l'ordre ont été dégradés dans ces incidents qui ont entraîné le report du match OM-Rennes initialement prévu samedi à 21h. Les incidents avaient commencé dès le début d'après-midi, quand quelque 300 supporters rassemblés derrière une immense banderole "Cassez Vous" et portant des drapeaux "Dirigeants Dehors", se sont massés devant les grilles de La Commanderie et ont allumé pétards, feux d'artifice et fumigènes.