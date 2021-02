Le PSG n'a pas manqué son opération rachat. Kylian Mbappé non plus. L'international français avait incarné l'impuissance parisienne face à Monaco (0-2) la semaine passée, cinq jours après avoir enchanté la capitale avec son triplé à Barcelone. Il n'a pas mis bien longtemps à évacuer sa frustration. Samedi à Dijon, Mbappé a de nouveau affiché son meilleur visage avec un doublé et une grande performance pour guider la formation de Mauricio Pochettino à une victoire éclatante en Bourgogne (0-4). Et essentielle dans la course au titre.

Mbappé a su se mettre rapidement en action pour faciliter la tâche du PSG. Il a fait la différence sur son côté gauche pour servir subtilement Abdou Diallo, passeur décisif pour Moise Kean sur l'ouverture du score parisienne dès la 6e minute du match. Puis le buteur parisien a retrouvé le chemin des filets, d'abord sur penalty puis sur une frappe précise du gauche sur un service de Rafinha. Un doublé, son cinquième cette saison en championnat, qui lui permet de reprendre ses distances avec deux buts d'avance sur Memphis Depay en tête du classement des buteurs.

La faible opposition dijonnaise n'avait rien à voir avec celle de Monaco la semaine passée. Mais Mbappé a su endosser le costume de leader dans un match où Paris n'avait pas le droit à l'erreur. Il le devait, tant les absents de marque étaient une nouvelle fois nombreux dans les rangs parisiens, de Neymar à Angel Di Maria en passant par Marco Verratti ou Leandro Paredes. Le champion du monde a tiré l'ensemble de son équipe dans son sillage, à l'image des habituels réservistes comme Rafinha, Julian Draxler ou Danilo Pereira, tous performants en Côte d'Or.

"Un joueur extraordinaire et incroyable"

C'était la réaction que tout le PSG attendait de Mbappé. Dans la performance comme dans l'attitude, il n'avait pas répondu aux attentes dimanche dernier contre les Monégasques. Sa capacité à rebondir immédiatement, même si c'était face à la lanterne rouge, était essentielle. "Nous étions tous déçus de son match contre Monaco, a reconnu Pochettino après la rencontre. Il n'y avait rien de particulier avec lui. Il a sa personnalité et son caractère. Il est resté calme et a travaillé pour être prêt aujourd'hui. C'est un joueur extraordinaire et incroyable."

C'est le Mbappé dont Paris aura impérativement besoin pour conserver un titre de champion de France contesté comme rarement. Gagner à Dijon était obligatoire dans cette optique. Mais ce n'était qu'une étape. "Il y a une joie mesurée, a insisté Pochettino. Nous savions que nous avions douze matches à gagner et celui-ci était le premier." Le niveau de difficulté va s'élever au fur et à mesure. Après avoir affronté Bordeaux et Nantes, le PSG aura rendez-vous avec Lyon puis Lille pour deux chocs qui s'annoncent déterminants sur le classement final.

C'est justement sur ces deux duels que Mbappé sera le plus attendu. Paris a affiché ses limites face aux trois autres membres du quatuor de tête avec seulement un point pris sur douze possibles. Son attaquant, diminué physiquement, n'était que remplaçant à l'aller face à Lyon (0-1) et Lille (0-0). Il est ensuite passé à côté de son sujet à Monaco. Et s'il a remis les pendules à l'heure face à Dijon, c'est bien contre les prétendants au titre qu'il lui faudra être ponctuel au rendez-vous.

