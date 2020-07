LIGUE 1 - Dominique Aulanier, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et de l'OGC Nice, a succombé à une crise cardiaque à son domicile dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 46 ans, a indiqué le club azuréen.

Dominique Aulanier, passé notamment par l'AS Saint-Etienne et de l'OGC Nice, est décédé à l'âge de 46 ans. L'enfant de Saint-Chamond (Loire) avait effectué ses classes à l'ASSE où il avait débuté en 1994 sa carrière professionnelle. Mais c'est à Nice où il a joué entre 1997 et 2002 que ce milieu de terrain technique a pris toute sa dimension. Dominique Aulanier, surnommé "Bibiche" ou "Doumé", a participé à la victoire en Coupe de France du club azuréen en 1997 et à 180 matches, dont 49 en Ligue 1 toutes compétitions confondues. Il avait également joué à Cannes et à Nîmes.

