Après le fiasco Mediapro Canal+ a diffusé l'intégralité de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison 2020-21. Mais qu'en sera-t-il jusqu'à 2024 ? Selon les informations de L'Equipe , la Ligue de Football professionnel réfléchit sérieusement à lancer sa chaîne, pour diffuser la L1 et la L2, alors qu'elle n'a pas trouvé de diffuseur pour retransmettre l'intégralité du championnat de France, et que la chaîne cryptée opterait seulement pour les deux plus grosses affiches de chaque journée.

Une chaîne à 10 ou 11 euros par mois ?

Ligue 1 Turpin élu meilleur arbitre de la saison IL Y A 16 HEURES

L'idée de la LFP serait de vendre les matches du samedi après-midi et du dimanche soir à Canal+ pour quelque 380 millions d'euros annuels, comme le précise le quotidien ce jeudi, et de lancer une antenne pour le reste des rencontres, tout en ayant une option pour diffuser soit le PSG ou l'OM à chaque journée. Toujours d'après L'Equipe, la chaîne de la LFP coûterait 10 ou 11 euros par mois, et serait retransmise par l'intermédiaire de tous les opérateurs.

traîne des pieds" sur ce dossier, indique le quotidien. La décision pourrait déjà être validée lors du prochain conseil d'administration de la Ligue le 3 juin... dix ans après la création de la chaîne Si la LFP table sur des recettes nettes de 200 millions d'euros annuels au bout de deux saisons, les présidents de Ligue 1 et Ligue 2 auraient approuvé cette alternative, alors que beIN SPORTS "" sur ce dossier, indique le quotidien. La décision pourrait déjà être validée lors du prochain conseil d'administration de la Ligue le 3 juin... dix ans après la création de la chaîne CFoot (ndlr : qui diffusait la Ligue 2 en 2011-2012) qui n'a duré qu'une saison.

"Pourquoi y aurait-il un problème Benzema sinon avec Giroud ?"

Ligue 1 "Rendez-nous le maillot Hechter" : Le CUP manifeste contre la nouvelle tunique du PSG IL Y A UN JOUR