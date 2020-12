En octobre, Mediapro n'avait déjà pas réglé la deuxième échéance de son contrat, d'un montant de 172,3 millions d'euros. L'échéance de décembre s'élevait à un montant approchant, selon plusieurs médias. Selon deux autres sources ayant connaissance du dossier et requis l'anonymat, Mediapro s'estime non redevable de cette échéance pourtant contractuelle du 5 décembre tant que le processus de conciliation avec la Ligue, ouvert auprès du tribunal de commerce de Nanterre, est en cours.

Sa stratégie ces prochains jours, insondable jusqu'à présent, sera particulièrement scrutée par les clubs, qui ont, pour certains, déjà fait part de leur souhait de voir Mediapro se retirer au profit d'un diffuseur traditionnel, comme Canal +. La semaine à venir sera d'autant plus cruciale qu'une Assemblée générale de la Ligue, regroupant tous les clubs professionnels français, est prévue jeudi 10 décembre, précédée d'un Conseil d'administration. Dès lundi, les dirigeants des clubs de Ligue 1 se réuniront lors d'un collège.

L'un des dossiers les plus pressants sera de trouver des fonds pour compenser les versements non réglés. Mais l'idée d'un emprunt souscrit par la LFP est actuellement complexe: la Ligue a déjà emprunté près de 350 millions d'euros depuis le printemps, ce qui complique la tâche pour offrir des garanties auprès des établissements prêteurs, selon plusieurs dirigeants de clubs et sources proches de la LFP interrogés.