Jean-Pierre Caillot : On sait désormais que les téléspectateurs vont pouvoir voir des images du football, ce qui était essentiel. Le football est un produit "premium" et ces derniers temps on risquait l'écran noir, ce qui aurait été une catastrophe. Le football ne peut pas se passer de Canal+, et inversement, malgré tout ce que Canal+ a pu dire, et c'était son rôle, les abonnés de Canal+ ne peuvent pas se passer du football non plus. On est étroitement liés et le fait qu'on ait trouvé une issue le démontre. Après, économiquement, il faut être conscient que c'est la moins mauvaise solution mais il n'y a aucune raison de faire "cocorico" sur les montants obtenus. C'est surtout très positif pour la trésorerie. Ca a le mérite de stabiliser la situation. Au moins, on sait où on va