Cette compétition ne doit pas vous dire grand-chose et pourtant. Lancée en 2008 et arrêtée à peine trois ans plus tard pour raisons économiques, la SuperLeague Formula était une compétition automobile entre monoplaces estampillées aux couleurs de clubs de football du monde entier. Bordeaux, Lyon, Liverpool, Corinthians, le Borussia Dortmund, l'AC Milan ou encore le PSV Eindhoven, ils étaient un peu moins d'une vingtaine à avoir tenté l'aventure au début des années 2010. Une compétition éphémère qui a néanmoins donné des idées à notre graphiste, Quentin Guichard.

Alors que la saison de Formule 1 est sur le point de débuter ce week-end à Bahreïn avec le premier Grand Prix de la saison, Eurosport et son graphiste Quentin Guichard vous proposent de revivre le parfum de cette SuperLeague Formula avec la Formule Ligue 1 et ses monoplaces aux couleurs des vingt clubs de l'élite. Et quand F1 et Ligue 1 se rencontrent, le cocktail est plutôt savoureux. On vous laisse admirer le travail.

FL1 2021 FC Nantes by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Girondins de Bordeaux by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Stade Brestois by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Dijon FCO by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 RC Lens by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Lille OSC by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 FC Lorient by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Olympique Lyonnais by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Olympique de Marseille by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 FC Metz by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 AS Monaco by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Montpellier HSC by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 OGC Nice by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Nîmes Olympique by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Paris Saint-Germain by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Stade de Reims by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 Stade Rennais FC by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 AS Saint-Etiennne FC by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

FL1 2021 RC Strasbourg by Quentin Guichard Crédit: Eurosport

