Dix matches, huit combinaisons différentes : depuis la rentrée, Thomas Tuchel a beaucoup essayé pour trouver la formule qui pourrait transformer son arrière-garde en bloc extrêmement solide. Avec seulement trois buts encaissés en Championnat, le meilleur bilan à égalité avec Lille, avant la 9e journée, les statistiques laissent entrevoir un certain succès dans ses expérimentations tactiques. Mais l'impression donnée en Ligue des champions mercredi contre Istanbul Basaksehir (victoire 2-0) ne corrobore pas ce point. Le PSG concède beaucoup d'occasions, avec déjà 31 tirs subis en deux matches de C1 (dont dix cadrés), soit presque deux fois plus qu'au même moment la saison dernière (17, dont 1 cadré), selon les données de l'UEFA.

La blessure de Neymar, touché aux adducteurs et sans doute forfait jusqu'à la trêve internationale selon plusieurs médias, rajoute à l'incertitude actuelle. Dans ce contexte, où manquent encore plusieurs cadres - Angel di Maria, Layvin Kurzawa (suspendus en L1), Marco Verratti, Julian Draxler et Leandro Paredes (blessés)-, le salut parisien passe par la défense. Or, face à l'urgence de résultats, celle-ci a besoin de temps, après la décision de Tuchel d'intervertir les rôles entre le milieu Danilo Pereira et le défenseur central Marquinhos, ce qui a rebattu la cartes.

"Danilo est un défenseur plus qu'un milieu, car on a Marqui sur le terrain", a renchéri Tuchel, agacé de répondre à ces questions, après Istanbul. "Tout est possible. C'est aussi possible que Danilo joue attaquant et Rafinha défenseur central. Tout est possible", a-t-il ajouté avec un brin de provocation, qui rappelle sa passe d'armes début octobre avec le directeur sportif Leonardo au sujet du mercato.