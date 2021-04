Prénom : Etienne. Nom de famille : Green. Club ? Saint-Étienne, bien évidemment. Et pour son premier match avec les Verts en Ligue 1 dimanche, celui qui n’était que quatrième gardien au début de saison a fait fort. Sur la pelouse de Nîmes (0-2), concurrent pour le maintien, le portier de 20 ans a évité une fin de match compliquée à son équipe en arrêtant un penalty de Renaud Ripart à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, sans oublier d’autres parades avant cela.

Une performance plus qu’aboutie que vous avez décidé de récompenser en élisant Green meilleur joueur de la 31e journée de Ligue 1 ! Avec 45% des voix, celui dont le prénom vient d’une mère nostalgique de Saint-Etienne a battu de sérieux concurrents comme Benjamin André (26%) et Leonardo Balerdi (12%), décisifs lors des victoires de Lille et Marseille contre Paris (1-0) et Dijon (2-0). Au classement général, Kylian Mbappé (PSG) conserve la tête.

Le Top 10 du classement général :

Ligue 1 Stephan pourrait succéder à Ursea sur le banc de Nice la saison prochaine 5 HOURS AGO

1. Kylian Mbappé (PSG) 86 points

2. Memphis Depay (OL) 77 points

3. Tino Kadewere (OL) 55 points

4. Hatem Ben Arfa (Bordeaux) 48 points

5. Wissam Ben Yeder (Monaco) 46 points

6. Lucas Paqueta (OL) 40 points

7. Keylor Navas (PSG) 38 points

8. Andy Delort (Montpellier) 37 points

9. Kevin Volland (Monaco), Yusuf Yazici, Jonathan David (Lille) 33 points

POURQUOI ILS ÉTAIENT NOMMÉS

Etienne Green (Saint-Etienne) : la sensation de cette 31e journée ! Quatrième gardien en début d’exercice et titulaire à Nîmes (2-0) ce dimanche face aux absences de Moulin et Bajic, le portier de 20 ans a répondu présent pour sa première en L1. À son actif : un face-à-face remporté contre Koné, un penalty injustement concédé… mais arrêté au prix d’une belle parade ! Green, un nom à retenir pour l’avenir des Verts.

Leonardo Balerdi (Marseille) : triste dimanche soir pour l’OM face à Dijon (2-0) au Vélodrome. Avec une seule véritable éclaircie dans la soirée : sur un corner de Payet, Balerdi s’est élevé dans les airs pour catapulter le ballon dans les filets d’une superbe reprise de la tête. Défensivement, il n’a quasiment jamais été pris à défaut.

Marseille's Argentine defender Leonardo Balerdi celebrates after scoring during the French L1 football match between Olympique de Marseille and Dijon FCO at the Stade Velodrome Фото: Getty Images

Benjamin André (Lille) : La définition même du joueur sous-côté. Sur la pelouse du Parc des Princes samedi après-midi, l’ancien Rennais a brillé dans le binôme qu’il a formé dans l’entrejeu avec Soumaré. Remuant, pas avare dans l’effort et très à l’aise à la récupération, André a été l’un des principaux artisans du précieux succès nordiste en terre parisienne.

Jonathan Clauss (Lens) : Il devient un habitué de notre classement dominical. Dans ce rôle de piston droit qu’il affectionne tant, c’est lui qui a ouvert le score face à Lyon (1-1). Sa troisième réalisation dans l’élite cette saison. Mieux que ça, impliqué sur 9 réalisations lensoises depuis le début de la saison, il est le défenseur le plus prolifique du championnat.

Boubakary Soumaré (Lille) : Formé au PSG, le milieu de terrain a fait mal à son ancien club lors de la belle victoire du LOSC (1-0) samedi. Et dans tous les sens du terme ! Physiquement, Soumaré a mangé ses adversaires et, techniquement, il a régalé dans l’entrejeu à l’aide de son compère André. Bonne chance pour départager l’excellent duo lillois…

Kasper Dolberg (Nice) : Le réveil de Dolberg ? Incapable de trouver le chemin des filets en L1 depuis le mois de janvier, le buteur niçois a mis fin à la malédiction sur la pelouse de Nantes (2-0) ce dimanche. Une première réalisation sur penalty pour se mettre en confiance, puis un superbe but en angle fermé pour donner les trois points aux Aiglons.

Nice's Danish forward Kasper Dolberg (L) celebrates with teammates after scoring a goal during the French L1 football match between FC Nantes and OGC Nice at the La Beaujoire Stadium in Nantes, western France Фото: Getty Images

Eliot Matazo (Monaco) : On aurait pu choisir le buteur Volland, on a opté pour le passeur. Pour sa deuxième titularisation de la saison, le jeune milieu belge Eliot Matazo a brillé sur la pelouse de Louis-II face à Metz (4-0). Son action de grande classe amenant le but de l’attaquant allemand en est l’illustration parfaite.

Serhou Guirassy (Rennes) : Si les Bretons ont réussi à ramener un point de Reims (2-2) ce dimanche, ils le doivent uniquement à leur buteur. Les supporters les plus exigeants diront qu’il a été acheté pour cela, mais après son but à Metz (3-1) avant la trêve, Guirassy a cette fois signé un doublé salvateur qui maintient Rennes en vie dans la course à la 5e place.

Laurent Abergel (Lorient) : L’homme des buts importants ! Décisif face à Paris (3-2) et Reims (1-0) en début d’année, le Marseillais de naissance a une nouvelle fois offert les trois points à Lorient grâce à… son troisième but de la saison, inscrit ce dimanche contre Brest (1-0).

Habib Diallo (Strasbourg) : Un but qui devrait lui faire du bien. Muet depuis le 9 janvier, l’ancien attaquant du FC Metz a parfaitement lancé le Racing sur la pelouse de Bordeaux (3-2) ce dimanche. De la tête, Diallo n’a laissé aucune chance à Costil pour inscrire sa huitième réalisation de la saison. De bon augure pour la fin de saison des Alsaciens.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 31E JOURNÉE DE L1 ? Benjamin André (Lille) Etienne Green (Saint-Etienne) Leonardo Balerdi (OM) Boubakary Soumaré (Lille) Eliot Matazo (Monaco) Jonathan Clauss (Lens) Kasper Dolberg (Nice) Habib Diallo (Strasbourg) Serhou Guirassy (Rennes) Laurent Abergel (Lorient)

Qui succèdera à Dimitri Payet ? La saison dernière, vous avez élu le numéro 10 de l’Olympique de Marseille meilleur joueur de Ligue 1. Le Réunionnais remet donc son titre en jeu. Nouveauté pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

Ligue 1 Létang en remet une couche : "Je souhaite que Galtier continue l’aventure" 18 HOURS AGO