Les supporters marseillais persistent et signent. Quatre jours après les incidents à la Commanderie, qui ont provoqué le report du match Marseille-Rennes, plusieurs groupes de supporters phocéens, dont les South Winners ou MTP, ont co-signé un communiqué mercredi pour réclamer la démission de l'actuel président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud. "Vous envisagez l'OM comme une entreprise ? Et bien comportez-vous comme un directeur qui a fait de mauvais choix : assumez vos responsabilités et partez", peut-on notamment lire.