C'était la blague du jour à Angers. Elle était facile. Comparer d’ores et déjà le bilan désastreux de Raymond Domenech (7 matches, 0 victoire) à celui de son remplaçant, Antoine Kombouaré (1 match, 1 victoire). Facile mais libératrice pour des Canaris qui n’en finissaient plus de s’habituer à la défaite et voyaient la Ligue 2 se rapprocher inexorablement. Ce dimanche, après la victoire à Angers (1-3) , Nantes est toujours 18e mais dispose de quatre points d’avance sur Nîmes, premier relégable.

"C'est une belle surprise, a-t-il détaillé en conférence de presse. Avant d'aborder ce match, j'ai pensé à des choses, travaillé en ce sens et ça s'est déroulé pratiquement comme je le pensais. On a fait un début de match exceptionnel, ce dont j'avais rêvé. C'est devenu compliqué quand Angers a marqué, mais on a réussi à se remettre dedans, et plier le match à la fin". Ce caractère, c’est évidemment ce qui faisait défaut ces dernières semaines.