Florian Thauvin a été proche de franchir la ligne jaune. Mardi, lors d'une séance d'entraînement, l'ancien Bastiais a failli en découdre avec Alvaro Gonzalez comme le révèle L'Equipe ce jeudi. La cause ? En désaccord sur un exercice demandé par le staff marseillais, les deux joueurs se sont d'abord frictionnés verbalement avant que le champion du monde ne se rapproche de l'Espagnol. Mais ses coéquipiers et Jorge Sampaoli ont dû intervenir pour séparer Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez.