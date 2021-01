Après avoir dévoilé sa candidature vendredi dans un entretien au quotidien Le Figaro , le fondateur des journaux ParuVendu et Le 10 Sport, qui aura 60 ans mardi, a détaillé son programme dans un communiqué transmis à l'AFP. Il se veut le candidat d'une " rupture utile " pour relever notamment un football amateur " en fin de vie ". Le tout en assumant une ligne transgressive : " Didier Deschamps est un salarié de la Fédération , avait-il avancé. Si au-dessus de lui, on lui dit de faire jouer Karim Benzema, il doit le faire jouer ".

Associé à diverses personnalités du monde politique, entrepreneurial et sportif, il articule son programme autour de 35 propositions, parmi lesquelles la nomination de 18 ambassadeurs "de renom" amenés à agir sur le terrain dans les différentes régions, le lancement d'un plan d'urgence Covid ou la restructuration de fonctions de direction à la FFF.

L'ancien dirigeant et conseiller de club (Red Star, Istres, Le Mans ou encore brièvement au Paris SG), compte pour cela sur divers soutiens: l'ancien judoka et ministre David Douillet, l'ex-patron de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) Bernard Squarcini ou encore les anciens joueurs Pascal Olmeta, Peguy Luyindula et Fabien Barthez.