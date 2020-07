Michel Denisot et Gervais Martel, ex-présidents du PSG et de Lens, pourraient succéder à Nathalie Boy de la Tour à la tête de la LFP.

LIGUE 1 - Le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel pourrait acter vendredi l'organisation de l'élection de son nouveau président le 10 septembre prochain. Plusieurs noms ont pour l'instant circulé pour succéder à Nathalie Boy de la Tour : Michel Denisot, Cyril Linette, Gervais Martel, Michel Seydoux ou Vincent Labrune.

Dans un mois et onze jours, le successeur de Nathalie Boy de la Tour pourrait être connu. En effet, les clubs professionnels ont acté mercredi un accord visant à avancer à septembre l'élection du prochain président de la Ligue de football professionnel et prévoyant le versement de 25 millions d'euros supplémentaires à la Ligue 2, a-t-on appris de sources proches du dossier. Les élections à la Ligue, prévues initialement en novembre à l'expiration du mandat des dirigeants, pourront avoir lieu dès l'Assemblée générale du 10 septembre (14h30), déjà prévue par la Ligue, si ce point est acté en Conseil d'administration par la LFP vendredi, explique la même source. Les 40 clubs de L1 et de L2 l'ont en tout cas acté mercredi matin.

Le dossier du renouvellement des dirigeants de la Ligue s'est accéléré ces derniers jours avec la décision de l'actuelle présidente Nathalie Boy de la Tour, en poste depuis 2016, de ne pas briguer un second mandat, annoncée dans les colonnes de L'Equipe. De nombreux noms d'éventuels successeurs ont alors fleuri dans la presse, comme ceux de Michel Denisot (ex-PSG et Châteauroux, ex-Canal+), Cyril Linette (ex-Canal+, L'Equipe, aujourd'hui au PMU), Gervais Martel (ex-Lens), Michel Seydoux (ex-Lille) ou Vincent Labrune (ex-Marseille).

L'accord acté mercredi par les clubs va plus loin sur la gouvernance globale du foot français : il prévoit que "la Ligue 1 vote pour la Ligue 1, la Ligue 2 vote pour la Ligue 2" dans les instances, selon un dirigeant de l'élite. "La Ligue 1 aura la main", notamment pour l'élection du futur président de la Ligue, ajoute un dirigeant de L2. Ce point était l'une des demandes majeures de plusieurs clubs de l'élite, même si certains pensionnaires de L2 ont répété ces dernières semaines qu'ils n'avaient "jamais empêché la L1 de faire ce qu'elle voulait".

En échange, l'accord permet une avancée importante sur le sujet du déplafonnement des revenus télévisuels de la L2 (actuellement plafonnés à 110 millions d'euros annuels). Celle-ci se verra octroyer 25 millions d'euros supplémentaires pour la saison 2020-21, dont cinq iront au National, à condition que les clubs professionnels confirment bien à l'unanimité leur décision en votant en ce sens le 10 septembre en Assemblée générale, selon une source proche du dossier.

Ce dossier avait violemment crispé les relations entre L1 et L2 en mai, plusieurs clubs de L1 refusant d'accorder un déplafonnement à la L2, qui espérait toucher 162 millions dès la saison prochaine. Un comité de conciliation à sept présidents (quatre de L1, trois de L2), sous l'égide de la Fédération, avait vu le jour, et a abouti à un accord en début de semaine.

