La première cause serait financière. Le joueur brésilien et la marque américaine n'auraient pas réussi à se mettre d'accord sur la prolongation d'un contrat commun, prolongé en 2011, qui courait jusqu'en 2022. Un contrat estimé à environ 84 millions d'euros, soit plus de 7 millions par an sans compter les éventuels bonus. Par ailleurs, les accusations de viol dont a fait l'objet l'ailier parisien au printemps 2019 auraient "profondément préoccupé" la marque à la virgule, d'après L'Equipe. Même si l'affaire a été classée sans suite quelques semaines plus tard.