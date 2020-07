Rongier sur le faux-départ de Villas-Boas : "Ça ne pouvait pas s'arrêter là"

LIGUE 1 - Dans un entretien donné à l'AFP, Valentin Rongier, le milieu de terrain de l'OM, est revenu sur le doute qui a traversé le groupe olympien avec le faux-départ d'André Villas-Boas au mois de mai. Le joueur est également revenu sur ses progrès et ses objectifs lors de la prochaine saison.

Comment s'est passé la reprise de l'entraînement ?

Valentin Rongier : Très bien, on l'a menée doucement lors du premier stage au Portugal, le staff a préparé ça très intelligemment, ils ont respecté le fait que nos organismes n'avaient pas fait d'efforts très intenses pendant le confinement, donc on est montés crescendo. Là, en Allemagne, on commence à retrouver de bonnes sensations, de bonnes capacités athlétiques, et ça fait beaucoup de bien d'avoir retrouvé les terrains, notamment pour ce premier match amical (victoire 5-1 dimanche contre Pinzgau, 3e division autrichienne).

Vous abordez mercredi un deuxième match amical, contre Heimstetten (D4 allemande). Comment avez-vous vécu dimanche votre premier match depuis quatre mois ?

V.R : Je me suis bien senti (...). Les jambes étaient un petit peu lourdes, parce qu'on s'entraîne tous les jours. L'opposition, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, n'était pas d'un très haut niveau, ça nous a permis de jouer, de faire les efforts.

Pouvez-vous nous expliquer votre rôle sur le terrain ?

V.R : Dans le 4-3-3, le système qu'on a utilisé la saison dernière, avec une sentinelle, Pape (Gueye) puis Bouba (Kamara) contre Pinzgau, et deux milieux un peu plus haut, Morgan Sanson à gauche et moi à droite, je sers vraiment de lien entre la sentinelle et le reste de l'attaque. 'Morgie' est plus offensif, il est capable de se projeter plus vers l'avant, il a du coffre, il peut répéter les efforts et faire le courses dans la profondeur. Moi je suis l'équilibre, un peu, j'essaye toujours de regarder le positionnement de mes partenaires pour aller là où il y a le moins de monde et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas en difficulté sur des contre-attaques.

Valentin Rongier lors de la pré-saison de l'OM en Allemagne Crédit: Getty Images

Je voudrais être plus décisif

Qu'aimeriez-vous perfectionner dans votre jeu?

V.R : L'année dernière, je n'ai marqué aucun but, pourtant, j'ai eu quelques situations. Je voudrais être plus décisif, forcément je travaille ça à l'entraînement, maintenant il faut que j'arrive à concrétiser en match, comme à Nantes (10 buts en 130 matches, ndlr).

Et quelle est votre principale qualité ?

V.R : Je dirais que c'est l'intelligence de jeu. Je suis souvent en mouvement, j'ai un bon sens de l'anticipation, ça me permet de comprendre le jeu, dans quelle zone du terrain il faut mettre le ballon pour déstabiliser l'équipe adverse.

Vous êtes rapidement devenu l'un des chouchous du Vélodrome, comment l'expliquez-vous ?

V.R : Les gens, et encore plus à l'OM, aiment voir les joueurs qui ont la rage de vaincre sur le terrain, et ça c'est en moi. Je ne vais jamais lâcher, je peux être moins bon un soir, je vais perdre plus de ballons qu'un autre match, mais je vais courir du moment où on me met sur le terrain jusqu'à ce que je sorte. Évidemment, le but est d'être bon, pas que de courir dans le vent, mais les supporters aiment bien les joueurs qui ne trichent pas.

Les joueurs de l'OM ont appris le départ de Villas-Boas dans la presse

Comment avez-vous vécu les incertitudes autour du maintien de votre entraîneur André Villas-Boas à l'intersaison ?

V.R : On a tous douté. Au début on a vu ça dans la presse comme tout le monde, on n'a pas très bien compris, c'est difficile d'imaginer qu'il peut y avoir des tensions comme ça alors que tout s'est bien passé la saison précédente. Le coach nous a appelé, personnellement je lui ai dit qu'on était avec lui et qu'on voulait qu'il reste. Il y avait une bonne alchimie entre son staff et le groupe, ça ne pouvait pas s'arrêter là.

Et aujourd'hui comment vivez-vous l'agitation depuis que des acheteurs se sont déclarés pour le club ?

V.R : Franchement, nous, on est payés pour jouer au foot, et même si ça nous concerne indirectement, moi je ne fais pas trop attention à ça. Ces histoires ne sont pas de notre ressort. On n'en a quasiment pas parlé entre nous, les joueurs.

Comment ressentez-vous l'idée de goûter à la Ligue des champions ?

V.R : C'est une grande fierté de pouvoir jouer cette compétition. La découvrir c'est bien, le faire avec l'OM c'est incroyable, on connaît l'ambiance du stade, un match de C1 au Vélodrome, c'est magnifique. Après, il faut voir comment ça va se passer avec le huis clos. Ça nous fait peur à nous les joueurs, parce qu'on sait que le foot sans les supporters c'est complètement différent.

Propos recueillis par Emmanuel BARRANGUET

