A cause de nombreux cas de coronavirus au sein de quelques clubs de L1, la première journée du championnat a été perturbée . Ainsi, le protocole Covid a été remis en cause par certains acteurs du football français. Mais les règles pourraient changer d'ici peu. En effet, un Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP), mercredi, a " adopté le principe... d'une règle qui dirait que tant que 20 joueurs de l'effectif sont négatifs, alors le match peut être maintenu ", a expliqué Didier Quillot, le directeur général exécutif à l'AFP .

Alors que le protocole médical actuellement en vigueur remet en cause la tenue d'un match à partir de quatre cas de contamination au Covid-19 dans une équipe, les clubs espèrent en effet un assouplissement de la part des autorités. Réunis dans un "groupe de travail "Covid" créé cette semaine" et regroupant notamment des médecins de clubs dont ceux du PSG et de Lyon, ils ont "recommandé au Conseil d'administration cette règle des 20 joueurs de l'effectif", a détaillé Didier Quillot.