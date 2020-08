LIGUE 1 - Les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce lundi après-midi l'arrivée de Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur. L'ancien coach stéphanois succède à Paulo Sousa, qui était en instance de départ depuis plusieurs semaines déjà. Le FCGB a également annoncé la nomination d'Alain Roche en tant que directeur sportif.

C'est la fin de l'une des sagas de l'été du côté de la Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux ont officialisé, lundi, l'arrivée d'un nouvel entraîneur après le départ compliqué de Paulo Sousa. Son nom n'était qu'un secret de Polichinelle, puisqu'il s'agit de Jean-Louis Gasset. Alain Roche rejoint également le club en tant que directeur sportif.

Football Quatre clubs français en tournée américaine en juillet 20/05/2019 À 16:52

Dans un communiqué, Frédéric Longuépée a souligné l'arrivée de "deux techniciens reconnus qui ont par ailleurs des attaches anciennes avec les Girondins de Bordeaux." Et se félicite de la "mise en place d’une nouvelle organisation sportive, respectueuse de l’histoire du club et de la qualité de sa formation". Gasset connait très bien le club puisqu'il y a été l'adjoint de Laurent Blanc entre 2007 et 2010.

Gasset, lui, a déclaré : "La perspective de retrouver un club où j’ai vécu tant de bons et grands moments me réjouit pleinement. Seuls les Girondins et cet ambitieux challenge proposé par Frédéric pouvaient me convaincre de reprendre aussi vite la tête d’un club aussi prestigieux."

La révolution bordelaise ne se déroule pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans l'organisation du club. Ainsi, Alain Roche assumera "la responsabilité des différentes équipes des Girondins et du Centre de formation". Un retour au bercail pour celui qui a effectué toute sa carrière de footballeur aux Girondins de Bordeaux entre 1985 et 2002 : "Rendre au club tout ce qu’il m’a apporté me donne une immense joie mais constitue un énorme enjeu dont je mesure la responsabilité", a confié Roche.

Ligue 1 Macia, nouveau directeur du football à Bordeaux 04/04/2019 À 17:31