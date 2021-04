Il est le facteur X du PSG en 2021, celui qui fait passer l'équipe de "bonne" à "grande", et il le sera encore pour un petit moment. Arrivé en 2019 du Real Madrid, Keylor Navas a toujours été indiscutable depuis, et a prolongé ce lundi son contrat d'un an avec le club parisien, liant le portier costaricien au Paris-Saint-Germain jusqu'en juin 2024.

Très grand artisan du parcours doré de Paris en Ligue des champions cette saison, Navas a notamment sorti des prestations de haute volée lors du huitième de finale retour contre Barcelone, et lors du quart de finale aller sur la pelouse du Bayern Munich. Assez pour être nommé dans le débat des meilleures recrues du PSG sous l'ère QSI.

Ligue 1 Le monde du vin au secours des Girondins ? Pinault y croit IL Y A 4 HEURES

Sept arrêts, un exploit sur penalty et... quelques dribbles : Navas, quel show !

Navas couvre ses arrières, le PSG aussi

Numéro un incontestable dans les cages parisiennes, l'ancien de Levante et du Real Madrid est un des hommes forts de ce PSG là. À 34 ans, il couvre ses arrières avec cette prolongation. Pour Paris, c'est également un joli coup réalisé, pour un club qui s'est longtemps cherché un gardien de renom ces dernières années, sans franc succès, et qui a enfin mis la main sur ce fameux "grand gardien". La main est désormais fermement accrochée sur "San Keylor", qui ne devrait pas partir de sitôt.

Pochettino : "On est chanceux d’avoir quelqu'un comme Navas"

Ligue 1 Trois gagnants, un immense perdant : Lyon s'est mis hors-course pour le titre IL Y A 19 HEURES